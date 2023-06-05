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ИТ-стартап Sellty, созданный в «Корус консалтинг», становится отдельной компанией

ИТ-стартап Sellty выделился из ГК «Корус консалтинг» и стал самостоятельным бизнесом. Это позволило новой компании сформировать четкое позиционирование на рынке и самостоятельно выстраивать отношения с инвесторами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

Sellty – это облачная платформа для быстрого запуска оптового интернет-магазина. ИТ-стартап появился в конце 2021 г. в рамках ГК «Корус консалтинг». Менее чем за полтора года Sellty проделал путь от идеи до полноценно работающего продукта. В В 2022 г. стартап прошел акселерацию в «Контуре», ведущем разработчике онлайн-решений для бизнеса, опередив в конкурсе 240 проектов и получив миллион рублей на развитие продукта. В этом же году аналитическое агентство Data Insight включило сервис в обновленную карту экосистемы электронной торговли в категорию e-commerce-платформ. В ней собраны ключевые решения для создания собственных интернет-магазинов и управления ими.

К 2023 г. команда Sellty расширилась, и сейчас разработкой и развитием продукта занимаются 15 человек, среди которых – специалисты с многолетним опытом работы в e-commerce, оптовых продажах и ИТ-разработке. Наставниками команды являются Константин Пискунов, ведущий трекер акселератора ФРИИ, и Дмитрий Безнасюк, руководитель венчурной студии Digital Product Lab в «Корус консалтинг».

Сегодня сервисом пользуются несколько десятков российских оптовых компаний, среди которых Redline, ТД «Радиан», фабрика «Эспера» и др. Ежегодный оборот клиентов Sellty достигает более 10 млрд руб. в год, а количество обрабатываемых заказов составляет десятки тысяч в месяц.

У сервиса есть вся функциональность, необходимая для старта онлайн-продаж в B2B: управление заказами в едином окне, бесшовная интеграция и модуль обмена документами с ERP, настройка персональных цен, шаблон каталога товаров, личный кабинет контрагента и пр. Также специалисты Sellty оказывают услуги по настройке интеграций, контент-наполнению интернет-магазина и обучению менеджеров работе с платформой.

Сейчас команда Sellty работает над аналитическими блоками на базе искусственного интеллекта, которые позволят собственникам бизнеса мониторить загрузку и эффективность менеджеров, прогнозировать сбыт продукции в разрезе клиентов и сезонности. К концу 2023 г. сервис расширится дополнительной функциональностью: оформление заказов через несколько юрлиц, аналитика магазина, интеграция с ЭДО и логистическими решениями, график платежей, а также возможность резервирования товаров с учетом региона присутствия.

«Уверена, что работа в новом качестве позволит сохранить ключевые “фишки”, за которые нас ценят инвесторы и клиенты, и получить преференции для развития. Сейчас мы активно изучаем потребности рынка и тестируем новые гипотезы, касающиеся функциональности. К концу года планируем укрепить рыночные позиции и увеличить количество пользователей в 10 раз», — отметила Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг» и основатель Sellty.

«Важно, что проект получил не только внешние инвестиции, но и внутренние – в стартап вложили личные средства многие топ-менеджеры “Корус консалтинг”. Для меня имеет большое значение, что команда готова брать на себя предпринимательские и инвестиционные риски. Компания сегодня работает как платформа-акселератор – дает сотрудникам возможность “войти” в перспективные ИТ-проекты на начальной стадии и в будущем получить хорошую доходность», — сказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.

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