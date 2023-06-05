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РЕД СОФТ расскажет об оптимизации процесса миграции на российское ПО в рамках «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Компания РЕД СОФТ примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет 20 июня в Москве. На мероприятии разработчик представит флагманские программные продукты, а также поделится кейсами перевода ИТ-инфраструктур на российское программное обеспечение.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ, выступит на пленарном заседании форума. Спикер расскажет системе для централизованного управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ.

Узнать подробнее о решении РЕД АДМ для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры на российское ПО, а также познакомиться с операционной системой РЕД ОС участники смогут на стенде компании.

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