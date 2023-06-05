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С3 Solutions расширяет производственные мощности

С3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, сообщает о планомерном увеличении производственных мощностей. Новые площадки оснащены современным оборудованием и уже функционируют в Костромской, Рязанской и Московской областях. Об этом CNews сообщили представители С3 Solutions.

Основной мотив преобразований − обеспечение непрерывности бизнеса, диверсификация производства с целью выполнения обязательств перед заказчиками и партнерами. Расширение поддержит высокие темпы роста компании и повышение спроса на ее продукцию, а также равномерно распределит нагрузку на производственные мощности. Работы на всех площадках ведутся с соблюдением стандартов качества и принятых технических норм С3 Solutions.

«Мы стремимся перестроить наш производственный процесс таким образом, чтобы в любых обстоятельствах выполнять свои обязательства перед клиентами и свести к минимуму влияние внешних факторов, − сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Как многие знают, наша первая производственная площадка ранее была расположена в г. Шебекино Белгородской области, и в ноябре 2022 г. мы были вынуждены переехать дальше от границы в Белгород. Позже мы приняли решение еще больше снизить нагрузку на белгородские мощности и производить свои изделия в Костромской, Рязанской и Московской областях. Дополнительным преимуществом этого шага стала для нас возможность оптимизировать логистические потоки в центральной России, так как там расположены объекты многих наших крупных заказчиков».

***

C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видеонаблюдения в торговых центрах и другого оборудования. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, решения по питанию (БРП и ИБП), аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др.

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