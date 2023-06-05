В три раза увеличилось число столичных компаний-экспонентов на конференции Startup Village

В рамках Московской недели предпринимательства прошла технологическая конференция Startup Village. Москва представила на форуме стенд, который посетили более трех тысяч человек. Кроме того, 43 столичных стартапа при поддержке города продемонстрировали свои разработки и провели встречи с потенциальными зарубежными и российскими партнерами. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В этом году на конференции было представлено порядка 150 компаний. Из них 43 московские — в три раза больше, чем годом ранее. Они показали свои инновационные решения в сфере энергетики, приборостроения, транспорта и химической промышленности. Некоторые после деловых переговоров на выставке договорились о сотрудничестве с представителями крупного бизнеса», — сказала Наталья Сергунина.

В числе экспонентов столицы — разработчик быстрых зарядных станций для электромобилей. Решение, которое он предлагает, сокращает минимальное время полной зарядки транспортного средства с двух часов до 20 минут. Это оборудование уже поставляют в 16 регионов страны. Также компания разрабатывает и производит другую продукцию в области силовой электроники, например, источники бесперебойного питания и инверторы для солнечных электростанций.

Другой участник — научно-производственное предприятие — производит устройство, которое встраивается в систему водоснабжения для очистки воды за счет озонирования, ультразвуковой обработки и дополнительной ионизации. Испытания уже проходят в одном из городских бассейнов, а в ближайшее время планируются пилотные тестирования в металлообрабатывающей и горнодобывающей сфере.

Еще одно решение представила компания, разработавшая установку для очистки двигателей внутреннего сгорания оксигидрогеном — смесью водорода и кислорода. Технология позволяет сократить расход топлива и масла, траты на обслуживание, а также значительно снизить количество углеродных выбросов в атмосферу. На Startup Village представители этой организации договорились с Кузбасским технопарком об интеграции своей технологии в процесс сервисного обслуживания карьерной техники.

Интересную новинку представила компания, которая сотрудничает с кинопроизводителями, — рейндифлектор (отражатель осадков), разработанный совместно с коллегами из Тулы. Устройство состоит из фильтра с гидрофобным покрытием и системы подшипников. Оно крепится перед объективом камеры так, чтобы центробежная сила отталкивала капли дождя или хлопья снега от него. В результате кадр получается более четким.

Стенды компаний — участников программ Московского инновационного кластера посетили представители крупного бизнеса. Они, в частности, заинтересовались продукцией производителя смазочных материалов для автомобилей, горнодобывающей спецтехники и железнодорожного транспорта. Сейчас эта компания замещает ушедшие с российского рынка импортные продукты.