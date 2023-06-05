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«Яндекс» запускает баннер под поисковой строкой на странице ya.ru и в «Яндекс браузере»

Баннер под поисковой строкой является единственным рекламным форматом на странице ya.ru и сейчас позволяет охватить внимание более 50 млн пользователей страницы и «Яндекс браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас новый формат показывается на заметной позиции под поисковой строкой как в версии для компьютеров, так и в мобильной версии страницы ya.ru и браузера. По результатам закрытых тестов нового формата, рекламодатель смог увеличить запоминаемость рекламы на 14%, число запросов бренда в поиске на 10%, а количество тех, кто предпочёл продукт, выросло на 13%.

«Для решения бизнес-задач рекламодателям нужен качественный охватный инвентарь. И отвечая на запрос рынка, мы продолжаем развивать рекламные форматы. Так, в конце прошлого года мы запустили два премиальных медийных продукта, которые позволяют брендам заметно присутствовать на сервисах и в поиске «Яндекса». Теперь для максимизации охватов рекламодатели могут размещаться в новом баннере под поисковой строкой, который сейчас показывается на странице ya.ru и в новой вкладке браузера», — сказала руководитель подразделения по развитию медийных проектов «Яндекса» Анна Сорокина.

Рекламное размещение доступно только по фиксированному CPM, можно выбрать как кросс-платформенное размещение, так и размещение на мобильных или десктопных устройствах.

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