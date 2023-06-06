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GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software

Системный интегратор GlowByte и китайский разработчик программного обеспечения ZenTao Software объявили о стратегическом партнерстве. Российскому пользователю предложат решение для управления проектами и багтрекинга ZenTao на замену Jira австралийского вендора Atlassian. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

ZenTao – профессиональный инструмент для командной работы над проектами, доступный как в облаке, так и на сервере клиента. Решение включает 3 модели управления разработкой: Scrum, Waterfall, Kanban. ПО предоставляет механизмы интеграции данных, которые позволяют компаниям избежать разрозненности при использовании различных информационных систем. Для обеспечения стабильности и надежности платформы в ZenTao встроено несколько инструментов безопасности.

ПО поддерживает ролевую модель управления разработкой и объединяет в себе набор функций, чтобы охватить весь жизненный цикл разработки. Для поддержки процессов DevOps ZenTao может быть интегрирован с Git, GitLab, Subversion. Кроме того, ПО поддерживает запуск задач сборки Jenkins и планирование автоматизированных тестов.

Преимущества китайского решения уже оценили 28 тыс. компаний, среди них – Lenovo, ZTE, China Mobile, China Telecom, Bank of China, Bank of Guangzhou, SPD Bank, Changan, Great Wall, Haier, Gree, TravelSky.

«На данный момент ZenTao – самое популярное решение в Китае для управления проектами, разработкой, тестированием и контролем качества. В России эту нишу традиционно занимала Jira – так называемый «золотой стандарт» инструмента для команд разработчиков и сервисных отделов. Продление лицензий Jira стало невозможным в России из-за ухода вендора. ZenTao способно успешно заменить решения западных разработчиков: это гибкий, функциональный и надежный продукт», – сказал Алексей Пешков, старший менеджер по развитию направления GlowByte.

«Компания ZenTao Software рада предложить пользователям в России эффективный и динамично развивающийся продукт. Рассчитываем, что благодаря партнерству с GlowByte наш продукт станет доступен максимальному количеству пользователей», – сказал Филип Гао, исполнительный директор ZenTao Software.

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