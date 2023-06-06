GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции

Холдинг GS Group и производитель светотехнического оборудования НПК «Вирона» объявили о сотрудничестве в области производства отечественных энергоэффективных LED-светильников. Первые светильники НПК «Вирона», изготовленные на светодиодах GS LED, включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и имеют соответствующее заключение Минпромторга.

Сотрудничество GS Group и НПК «Вирона» призвано обеспечить российский рынок светодиодной продукцией, сочетающей в себе высокие показатели светоотдачи, качества и надежности. Также производители планируют кооперацию своих светотехнических лабораторий. GS LED располагает возможностями собственного R&D-центра, где осуществляются опытно-конструкторские, опытно-технологические и исследовательские работы.

«Мы высоко ценим усилия GS Group по разработке, тестированию и подтверждению качества и надежности своих светодиодных продуктов. Надеемся, что наше партнерство принесет большой вклад в развитие отрасли», — сказала исполнительный директор НПК «Вирона» Дарья Габиева.

«Бренд GS LED активно развивается на российском рынке светотехники. Появление новых продуктов с использованием наших светодиодов стимулирует нас расширять ассортимент изделий, чтобы предлагать заказчикам комплексное обеспечение отечественными компонентами для современных осветительных приборов», — отметил руководитель службы продаж GS Group Алексей Бородастов.

GS LED — российский бренд компонентов для светотехники с высокой степенью локализации производства. Светодиоды GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе предприятий «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области. Мощности кластера позволяют выпускать до 145 млн светодиодов в год и способны удовлетворить потребности российского рынка светотехники в отечественных светодиодах. На предприятиях «Технополиса GS» выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским: корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний. При изготовлении светодиодов используется люминофор отечественного производства.

Научно-производственный комплекс «Вирона» — проектирует и серийно выпускает более 500 моделей светодиодных светильников и несколько тысяч их модификаций. Ассортимент предприятия охватывает большинство потребностей рынка и используется для освещения улиц, дорог, транспортных магистралей, мостов и тоннелей, промышленных предприятий, складов, офисов, торговых залов в магазинах и гипермаркетах, спортивных объектов, АЗС, парковых зон, объектов ЖКХ и декоративного освещения. Развитая дилерско-дистрибьюторская сеть позволяет поставлять светильники НПК «Вирона» по всей России и в страны Таможенного союза.