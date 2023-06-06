CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство открывает сторонам возможности для совместных проектов по внедрению российского программного обеспечения в области автоматизации процессов бюджетирования, финансовой консолидации и управленческой отчетности.

«Турбо бюджетирование» – отечественный продукт, разработанный компанией «Консист бизнес групп». Является универсальным решением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предприятия. Система повышает прозрачность и доступность бюджетных данных, упрощает формирование отчетности, а также позволяет контролировать работу подразделений и сотрудников, ответственных за результаты планирования. Решение помогает управлять бизнесом любого масштаба, в том числе территориально распределенными холдингами и региональными офисами крупных компаний.

EPM является одним из ключевых направлений в работе «Лиги цифровой экономики». Партнерство с «Консист бизнес групп» позволит компании расширить предложение для клиентов в части замены иностранного ПО на решения российской разработки в этом сегменте.

Юлия Захарова, директор направления EPM и ESG «Лиги цифровой экономики», сказала: «Мы рады сотрудничеству с перспективной российской компанией. Планируем предлагать Турбо бюджетирование широкому кругу наших заказчиков. Это многофункциональный импортонезависимый продукт, который является полноценной альтернативой зарубежным аналогам. В условиях возросшей потребности в отечественных разработках наше партнерство особенно актуально».

Алексей Каминский, директор по корпоративным продажам «Консист бизнес групп», сказал: «Мы рассчитываем на увеличение числа пользователей платформы и повышение ее узнаваемости на рынке. Партнерство с «Лигой цифровой экономики», безусловно, поможет в этом. Мы прорабатываем возможности совместного развития продукта и реализации больших проектов единой командой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок

Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще