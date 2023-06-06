ЦБТ и «Аквариус» договорились о развитии решений по биометрии

«Центр биометрических технологий», оператор Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), и компания «Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-продуктов, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на развитие технических решений для работы с биометрией.

Основная цель взаимодействия – развитие рынка терминального оборудования и мобильных устройств для обработки биометрических данных и оказания услуг с применением биометрии.

«Взаимодействие с "Аквариусом" поможет увеличить на российском рынке объём технических решений для удобной и безопасной работы с биометрией. Нам важно не только обеспечить создание биометрических технологий, но и нарастить техническую базу для их применения в разных сферах», — сказал Владислав Поволоцкий, генеральный директор ЦБТ.

«Разработка коробочных инфраструктурных решений с использованием технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных для применения в государственном и корпоративном секторе, – важная задача, которую нам по силам решить совместно c ЦБТ», — сказал Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус».