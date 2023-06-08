Два решения цифровой экосистемы МТС стали победителями премии CIPR Digital-2023

МТС, цифровая экосистема, представила проекты в рамках ежегодной премии CIPR Digital-2023. Сервис для бизнес-коммуникаций и совместной работы Webinar был признан «Лучшей цифровой платформой», а продукт МТС LocationPro выиграл номинацию «Цифровое решение для сельского хозяйства».

Платформа Webinar, признанная «Лучшей цифровой платформой», помогает бизнесу выстраивать внутренние и внешние коммуникации в онлайне, организовывать совместную работу, обучать сотрудников, клиентов и партнеров. В последние годы российский бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами, и одним из них стало выстраивание надежных онлайн-коммуникаций как внутри компаний, так и вовне. Платформа Webinar удовлетворяет потребности бизнеса в деловых коммуникациях, обучении и виртуальных мероприятиях. При этом она соответствует требованиям российского законодательства и входит в Единый реестр российского ПО. В 2022-2023 годах более 200 крупных компаний оценили преимущества Webinar и перешли на платформу с зарубежных сервисов.

Продукт LocationPro от МТС был признан лучшим цифровым решением для сельского хозяйства. В основе сервиса лежит технология GNSS RTK, которая корректирует и уточняет координаты, получаемые с глобальной навигационной спутниковой системы при помощи сети референсных станций. Точность полученных координат достигает 2 см. Технология применяется на системах автопилотирования сельхозтехники и дифференцированного внесения удобрений. Сервис помогает сельскохозяйственным предприятиям экономить на семенах и удобрениях, повышать урожайность и производительность труда.

«Мы высоко ценим признание профессионального сообщества. За последний год наша команда проделала огромную работу: мы приблизились к созданию платформы унифицированных коммуникаций, объединяющей “в одном окне” сервис для видеоконференций, мессенджер, телефонию и интеграции с самыми актуальными для бизнеса решениями. Обратная связь от наших клиентов предопределяет вектор развития нашей платформы, и мы уверены, что вскоре продемонстрируем еще более яркие результаты», — отмечает Елена Сливко-Кольчик, коммерческий директор Webinar Group.

«Мы рады тому, что наши технологии действительно помогают поддерживать отечественную отрасль сельского хозяйства и делать ее независимой от зарубежных игроков. Location Pro от МТС повышает точность трека автопилота сельхозтехники, что позволяет достичь многократного роста урожайности. Уверен, что повсеместное использование сервиса существенно изменит подходы, применяемые в российском АПК, и даст свои плоды уже по итогам текущей посевной кампании», — говорит руководитель центра продуктов «Транспорт и Геонавигация» МТС Алексей Роговцев.

CIPR Digital — ежегодная деловая премия в области цифровых технологий, нацеленная на популяризацию российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. Премия традиционно проходит в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Вручение состоялось 31 мая в Нижнем Новгороде, в первый день ЦИПР-2023.