Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года

В 2022 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализовали продукцию на 58,1 млрд руб. В числе лидеров – компании фармацевтической отрасли, а также микроэлектроники и телекоммуникаций. Всего за время деятельности резидентов особой экономической зоны столицы объем выручки составил около 200 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 г. объемы реализованной продукции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличились на 64,8% и превысили 58,1 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 35,3 млрд руб. Среди лидеров по выручке – производители электронных компонентов «Микрон», НПЦ «Элвис» и «Ангстрем». Такой рост связан с активным импортозамещением в отрасли микроэлектроники и ее государственной поддержкой. В Москве производство электронных компонентов и печатных плат в 2022 г. выросло на 27,8%. Из 48 предприятий столичной отрасли радиоэлектроники 32 являются резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», – сказал Владимир Ефимов.

Прошлый год стал динамичным и для отрасли ИТ и телекома – спрос на российские программные продукты и решения значительно вырос, особенно в госсекторе, где объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) переводились на отечественное ПО.

«Тринадцать резидентов ИТ-кластера особой экономической зоны Москвы активно вкладываются в развитие собственного производства, что положительно отражается на их экономических показателях. Так, один из производителей телекоммуникационного оборудования – компания «Бифорком тек» – в три раза увеличил площадь предприятия в «Печатниках». В апреле 2023 г. компания открыла 3,4 тыс. квадратных метров дополнительных площадей, где продолжила разрабатывать программное обеспечение и производить различные устройства связи. Более 70 процентов продукции закупают московские потребители, что приносит основной объем их выручки», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Динамике развития предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» способствуют в том числе преференции и льготы, которые дает статус резидента, а также удобная логистика и развитая инфраструктура. С момента начала своей деятельности резиденты особой экономической зоны Москвы реализовали продукцию почти на 200 млрд руб.

«По итогам прошлого года резиденты особой экономической зоны столицы перечислили в городской и федеральный бюджеты 4,5 млрд налоговых отчислений. При этом за счет налоговых льгот, предоставляемых резидентам особой экономической зоны, им удалось сэкономить около 1,9 млрд руб., которые производители направили на закупку оборудования, развитие предприятий и научно-технические разработки», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Каждый резидент особой экономической зоны столицы получает ряд льгот: они освобождаются на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт, налог на прибыль составляет всего два процента. Кроме того, компаниям предоставляются особые условия приобретения земли: стоимость аренды составляет два процента от кадастровой стоимости участка с последующим понижением ставки, а после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию резиденты могут выкупить землю за один процент от его кадастровой стоимости.