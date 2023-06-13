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Котировки акций Positive Technologies впервые поднялись выше 2 тыс. рублей, капитализация компании превысила 132 млрд рублей

В ходе торгов на Московской бирже 13 июня котировки акций Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), преодолели новый исторический максимум в 2 тыс. руб. Капитализация компании впервые превысила 132 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Акции компании вновь достигли максимальных значений с момента ее выхода на биржу в декабре 2021 г. За этот период капитализация компании увеличилась в 2,8 раза. Только с начала 2023 г. акции прибавили в стоимости 60%.

Рост котировок акций Positive Technologies подтверждает высокий интерес к компании со стороны инвесторов и соответствует динамичным темпам роста бизнеса компании. Компания активно инвестирует в развитие, разрабатывает новые продукты и делает все для того, чтобы масштабирование бизнеса и его уверенный рост находили отражение в рыночной капитализации.

Акции Positive Technologies компании входят в первый котировальный список и включены в базу расчета индексов широкого рынка, средней и малой капитализации, информационных технологий и инноваций Московской биржи. С 16 июня акции компании будут включены в лист ожидания на вхождение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС. Акционерами компании являются уже более 170 тыс. инвесторов.

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