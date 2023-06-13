Российский разработчик «Ред софт» и Auxo подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик «Ред софт» и ИТ-компания Auxo подписали соглашение о сотрудничестве.

В условиях, когда достижение цифрового суверенитета – не просто тренд, а стратегическая задача, построение технологически независимой ИТ-инфраструктуры становится критически важным. Бизнес столкнулся как с внешними изменениями – трансформация работы под новые рынки сбыта, логистику, регуляторику, так и с внутренними. Например, поиск альтернативы иностранным вендорам, ушедшим с рынка России, и как следствие – переход бизнеса на отечественный стек технологий.

Проведя анализ российского рынка, эксперты Auxo выделили операционную систему от Ред софт (Ред ОС) как надежный и готовый к внедрению продукт. В рамках заключенного соглашения Auxo будет интегрировать продукты Ред софт (в том числе Ред ОС) в ИТ-инфраструктуры клиентов.

«Мы уделяем значительное внимание развитию партнерской сети, и рады, что теперь и Auxo будет продвигать наше программное обеспечение. Как «Ред ОС», так и другие наши продукты, уже зарекомендовали себя. Уверен, клиенты Auxo также высоко их оценят и будут применять в процессе импортозамещения и цифровой трансформации», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Партнерство с крупным игроком российской ИТ-индустрии – «Ред софт» – будет способствовать обеспечению эффективной работы ИТ-инфраструктуры клиентов. Мы уже ведем активную работу с партнёром. На базе офиса нашего клиента, крупной FMCG-компании, развернуты демо-стенды для тестирования продуктов «Ред софт»: операционной системы «Ред ОС» и системы «Ред виртуализация». После успешного пилотного этапа мы планируем продолжить сотрудничество не только в упомянутом проекте, но и развивать компетенции, применяя решения «Ред софт» в проектах клиентов», – сказал руководитель департамента развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры Auxo Сергей Катков.