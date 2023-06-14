Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств

В рамках Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково» и особая экономическая зона «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развития инновационного сообщества, высокотехнологичного производства и предпринимательства.

Партнерство фонда «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» направлено на развитие технологического бизнеса и позволит оптимизировать многие процессы по разработке, коммерциализации и масштабировании производств, а также ускорит темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции. Резиденты смогут разрабатывать совместные решения, использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований, участвовать в грантовых и акселерационных программах и работать над комплексными проектами устойчивого развития.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Объединение интеллектуальных и производственных мощностей фонда и особой экономической зоны “Технополис Москва” поможет технологическим продуктам быстрее добираться до потребителей. Сервисы “Сколково” – подбор высококвалифицированных кадров, трансфер технологий, защита интеллектуальной собственности, центры коллективного пользования и многие другие – дают возможность формировать эффективные команды, создавать прототипы и ускорять процессы роста. “Технополис Москва”, в том числе способен помочь с организацией инфраструктуры для промышленного масштабирования разработок стартапов».

Партнерство даст возможность резидентам обоих технопарков обмениваться опытом, искать новых партнеров и привлекать дополнительные инвестиции. Кроме того, сотрудничество позволит им получать еще больше возможностей по субсидированию проектов и расширит перечень мер поддержки и льгот.

В состав ОЭЗ входит шесть площадок общей площадью 260 гектаров, где на данный момент свои производства разместили более 200 высокотехнологичных компаний. В зависимости от потребностей и возможностей предприятий резиденты смогут арендовать готовое помещение на одной из площадок или взять на льготных условиях землю под строительство производства.

Геннадий Дёгтев, генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва», сказал: «Со своей стороны особая экономическая зона “Технополис Москва” предлагает резидентам фонда возможность размещения производств на базе одной из шести площадок ОЭЗ. Это не только подходящие под разные технические требования площади, но и развитая инфраструктура, центральные коммуникации и возможность вести производство востребованной продукции в границах города. Используя возможности и ресурсы обеих сторон, компании смогут сократить сроки перехода от исследований к выпуску продукции, получить грантовую и экспертно-консультационную поддержку, создать общую базу специалистов, наладить кооперацию между компаниями и запустить совместные проекты».