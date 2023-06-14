«Ростелеком» и «1С» разработают отраслевую платформу управления ресурсами

Первый вице-президент компании «Ростелеком» Сергей Анохин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум, направленный на развитие и укрепление сотрудничества в области информационных технологий.

Цель партнёрства — создание отраслевой многофункциональной платформы управления ресурсами предприятия класса ERP на базе отечественного программного обеспечения. Специалисты кросс-функциональной команды разработают на платформе «1С:Предприятие» корпоративный шаблон «1С Корпорация: РТК» для использования в качестве единого решения «Ростелеком» и дальнейшего тиражирования для всей отрасли.

Сегодня на решениях «1С» работают свыше 3 тыс. пользователей из более чем 120 предприятий группы компаний «Ростелеком». В рамках сотрудничества планируется подключить к продуктам «1С» еще порядка 100 дочерних и зависимых предприятий.

«Впервые в российской телеком-отрасли будет реализован такой крупный проект. Убежден, что дальнейшая доработка и масштабирование системы на базе “1С” позволит повысить эффективность планирования и управления финансовыми процессами, а опыт, полученный при его реализации, будет востребован в проекте перевода ERP-решения, используемого в “Ростелекоме”, на современную отечественную платформу. Кроме того, он станет основой для формирования унифицированного отраслевого решения», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«В сложившихся условиях обеспечение технологической независимости и непрерывности бизнес-процессов является приоритетной задачей “Ростелекома”. Создание импортонезависимого отраслевого решения позволит исключить внешние риски и создаст хороший задел по развитию практики внедрения отечественных ERP-систем промышленного уровня в Российской Федерации», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Развитие технологической платформы и ERP-решений системы «1С:Предприятие» является для нас приоритетом. Мы прикладываем серьезные усилия для того, чтобы масштабируемость, производительность и надежность наших систем позволяла эффективно применять их в крупных корпорациях и отраслевых лидерах. Мы признательны коллегам из «Ростелекома» за сотрудничество. Рассчитываем, что результатом совместной разработки отраслевого корпоративного шаблона “1С Корпорация: РТК” станет полнофункциональное ERP-решение для вертикально-интегрированных телеком-холдингов», — отметил директор «1С» Борис Нуралиев.