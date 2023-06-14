«Сбер» поможет ИТ-трансформации компании «Здоровье»

«Сбер» и компания «Здоровье» во время Петербургского экономического форума договорились о сотрудничестве, в рамках которого банк намерен организовать аналитическую и информационную поддержку компании, в том числе в части ИТ-сервисов и продуктов, а также провести диагностику уровня её цифровой зрелости.

Компания «Здоровье» является поставщиком медицинского оборудования и расходных материалов. Подписанное соглашение предполагает, что стороны будут совместно развивать и продвигать на рынок роботизированную шаттловую систему хранения, созданную «Центром роботехники Сбера», сервисы для бизнеса на базе искусственного интеллекта, вести совместную деятельность по поиску и привлечению на рынок инновационных технологий.

«Сбер» также готов финансировать проекты компании, внедрять современные технологии управления финансовыми ресурсами и продуктами, повышать ее эффективность за счёт оптимизации бизнес-процессов, предоставлять консультационную поддержку.

Стороны будут проводить стратегические сессии, консультации и круглые столы для обсуждения предложений, направленных на повышение эффективности деятельности. «Сбер» и компания «Здоровье» намерены разрабатывать совместные документы (протоколы, дорожные карты, планы-графики и т.д.) для определения целей и мероприятий по их осуществлению.