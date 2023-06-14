«Сбер» профинансирует многофункциональный комплекс Station A в технодолине «ИТМО хайпарк»

В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с компанией «Цифровые технологии строительства» (ЦТС).

ЦТС входит в группу «Альфа Фаберже» и занимается разработкой программного обеспечения, технологиями применения искусственного интеллекта в сфере строительства.

Соглашение предусматривает, что «Сбер» готов кредитовать инвестиционные проекты компании ЦТС, в том числе строительство в технодолине «ИТМО хайпарк» в Санкт-Петербурге многофункционального комплекса Station A.

Station A запланирован как уникальная экосистема, притягивающая стартапы и позволяющая собрать готовую команду в одном месте. Главная задача этого инновационного кластера – создание в России среды для развития и коммерциализации проектов участников «ИТМО хайпарк» в ИТ-отрасли.

3 корпуса 4-этажного комплекса станут компактным стартап-кластером общей площадью 16100 кв. м с обустроенными зонами для работы в командах и среди единомышленников, панорамными зонами отдыха и питания, а также сервисами от партнеров. В стеклянных переходах между корпусами расположены фудкорт и лаунж-зоны.

По соглашению между «Сбером» и ЦТС компании также будет оказан полный спектр банковских услуг. «Сбер» предоставит партнёру современные банковские технологии управления финансовыми ресурсами и продуктами, а также будет содействовать повышению операционной эффективности за счёт оптимизации бизнес-процессов.

Специально для компании будут разработаны индивидуальные финансовые решения с учётом специфики деятельности и особенностей сопровождаемых проектов.

Партнёры рассматривают широкий спектр взаимодействия по целому ряду направлений, в том числе проектное финансирование с инвестиционной составляющей, а также торговое финансирование экспортных, импортных и внутрироссийских потоков компании и её дочерних и аффилированных обществ. Стороны рассмотрят возможность осуществления зарплатных проектов для сотрудников ЦТС и аффилированных структур и предоставление им продуктов и услуг банка на специальных условиях.