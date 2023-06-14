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«Сбер» роботизирует фармацевтический склад для компании JNB

«Сбер» создаст роботизированный фармацевтический склад для компании JNB. Об этом договорились компания «Специальные технологии контроля» (СТК, входит в группу «Сбера») и группа компаний JNB. Соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно подписанным документам, стороны займутся внедрением, интеграцией, масштабированием и дистрибуцией решений по созданию роботизированных фармацевтических складов с использованием системы SberShuttle. Роботы-шаттлы сократят участие оператора на каждом этапе обработки заказа и повысят производительность труда, что поможет обеспечить своевременную и бесперебойную поставку фармацевтических препаратов до конечного потребителя по всей России.

SberShuttle — это автоматизированная складская система. Она разработана в центре робототехники Сбербанка для фулфилмент-центров электронной коммерции. Шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов благодаря кратному увеличению скорости их обработки.

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