«Тинькофф» объявил о запуске первого в России частного STEM-университета

«Тинькофф» объявил о запуске Центрального университета — первого в России частного университета на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Об этом заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк. На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках.

Университет «Тинькофф» призван объединить опыт лучших физико-математических и технических вузов страны и бизнес-экспертизу крупнейших компаний-работодателей для создания высококвалифицированных кадров.

Центральный университет — уникальный для России проект, созданный в интересах страны и ИТ-сектора. STEM-модель (Science, Technology, Engineering, Mathematics), по которой будет работать вуз, заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания целостного подхода к обучению.

В основе STEM-модели — такие принципы как: фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления.

Программа бакалавриата стартует в сентябре 2024 г., первый набор на программу бакалавриата будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Основные принципы Центрального университета:

Продуктовый подход к образованию, минимум бюрократии, удобство использования всех систем как для студентов, так и для преподавателей, будущих работодателей;

Подход «Test & learn», который лежит в основе ДНК «Тинькофф» и помогает развивать бизнес, справляться с кризисами;

Персонализация. Многопрофильная система оценки, которая учитывает не только базовые результаты прошлого обучения, но и ряд индивидуальных характеристик, что позволяет обеспечить равные возможности для поступления и учебы студентов, вне зависимости от города обучения, преподавателей и пр.;

Прикладной формат обучения. Связь теории и практики, программы для студентов-практиков и тех, кому ближе научный подход;

Обратная связь из индустрии. Программы обучения под актуальные востребованные направления;

Менторство и поддержка студента на всех этапах обучения: научный ментор, отвечающий за академическую часть и вдохновляющий студента заниматься исследованиями, бизнес-ментор, который показывает, как применить на практике полученные знания на практике, помогает строить карьеру и ментор-наставник, который будет поддерживать и делиться образовательным опытом на собственном примере.

Для создания университета использовался опыт «Тинькофф образования». На протяжении долгого времени «Тинькофф» развивает бесплатные обучающие программы, которые обеспечивают равные образовательные возможности для школьников и студентов из разных регионов страны. За 5 лет в «Тинькофф образовании» обучились почти 30 тыс. школьников и студентов.

Сегодня собственные кафедры «Тинькофф» открыты в НИУ ВШЭ и МФТИ, а порядка 40 образовательных проектов — от ИТ-курсов до семинаров по программированию — работают в таких ведущих вузах, как МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО, СПбГУ, УрФУ и пр. и дают возможность студентам из любого уголка России и Белоруссии обучаться на реальных кейсах и бизнес-экспертизе «Тинькофф».

Также в прошлом году «Тинькофф» запустил стипендиальную программу для талантливых студентов, фонд которой составил 60 млн руб.

Концепция Центрального университета построена вокруг объединения фундаментальной науки и реальных бизнес-потребностей современных компаний. Эта концепция предполагает тесную работу со всем образовательным и бизнес-сообществом.

На базе Центрального университета в ближайшее время запустится образовательная платформа, где будут представлены узкоспециализированные курсы от ведущих вузов страны. Также со своим запросом на обучение или отдельной программой обучения в Центральный университет могут прийти и другие компании.

Программа обучения Центрального университета «Тинькофф» адаптирована под требования рынка. Каждый новый поток абитуриентов будет учиться по ежегодно обновляемой программе. В ее формировании — перечень и содержание дисциплин, время обучения — будут принимать участие известные на международном уровне специалисты академического мира, а также потенциальные будущие работодатели студентов — представители крупнейших компаний-работодателей ИТ-отрасли, ритейла, промышленность, e-grocery и пр.

На старте программа обучения включает три специальности: математика, компьютерные науки, бизнес продукта: программная инженерия; компьютерная безопасность; бизнес-информатика; прикладная математика; анализ данных и искусственный интеллект; экономика и анализ данных; маркетинг и бизнес-аналитика; продакт-менеджмент.

По окончании обучения студенты получат диплом государственного образца по направлению «Математика и компьютерные науки» (02.03.01). В скором времени будут разработаны образовательные программы по другим направлениям: естественные науки, биология, химия и пр.

В команду проекта входят профессоры ведущих отечественных и международных университетов, академические руководители и опытные практики — известные в отрасли специалисты из крупнейших российских компаний.

В сентябре 2023 г. запускается первая двухгодичная программа Академия Data Science. Проект объединил опыт лучших магистерских программ, бизнес-практики и продуктовый подход «Тинькофф». Студенты смогут гибко выбирать предметы и корректировать учебный план с личным ментором из индустрии, а по итогам обучения — создать собственный ML-продукт. Можно начать обучение уже на четвертом курсе бакалавриата, а также — совмещать его с работой.

Стоимость обучения в Центральном университете «Тинькофф» составит от 70 тыс. руб. в месяц. При этом талантливые абитуриенты и выпускники «Тинькофф образования» могут претендовать на гранты. Также студенты смогут воспользоваться особыми условиями программы образовательного кредита. В рамках этой программы ставка кредита составит 3% годовых, при этом в течение всего обучения плата за университет составит до 3 тыс. руб. в месяц, основные платежи по кредиту вступят в силу с момента окончания обучения и трудоустройства студента.

Главное здание нового учебного заведения расположено в Москве, в течение нескольких лет филиалы Центрального университета появятся в других городах страны. Также до 2026 г. будет построено общежитие вместимостью до 5 тыс. человек.

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф», сказал: «Мы рассчитываем, что Центральный университет станет точкой взаимодействия бизнеса и науки, местом для роста талантливых кадров, востребованных топовыми компаниями и экономикой в целом. Мы с особой внимательностью относимся к компаниям-партнерам и формированию программы обучения, ведь с одной стороны наша цель — дать максимально полезные навыки подрастающим специалистам, с другой — закрыть потребности бизнеса и экономики в талантливых и сильных кадрах».