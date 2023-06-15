AUXO выступит партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

20 июня состоится CNews FORUM Кейсы, в рамках которого ИТ-компания AUXO выступит партнером выставки.

CNews FORUM Кейсы – место встречи ключевых игроков ИТ-рынка. В программе мероприятия выделено время для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем. В рамках CNews FORUM соберется более 700 участников и 80 спикеров, среди главных спикеров форума – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Участие AUXO в качестве партнера выставки CNews FORUM 2023 направлено на создание новых деловых контактов, расширение знаний и обмен опытом в индустрии.

AUXO является одним из крупнейших ИТ-интеграторов на современном рынке. Компания работает на территории Российской Федерации более 30 лет и входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Клиенты AUXO – компании международного и федерального уровня.

Опыт работы в международной структуре подчеркивает высокий уровень экспертизы компании, которая не ограничивается одной областью, а включает несколько направлений: разработка цифровых решений, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций, поддержка цифрового рабочего места, телекоммуникационные решения.