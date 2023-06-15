CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

AUXO выступит партнером «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

20 июня состоится CNews FORUM Кейсы, в рамках которого ИТ-компания AUXO выступит партнером выставки.

CNews FORUM Кейсы – место встречи ключевых игроков ИТ-рынка. В программе мероприятия выделено время для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем. В рамках CNews FORUM соберется более 700 участников и 80 спикеров, среди главных спикеров форума – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Участие AUXO в качестве партнера выставки CNews FORUM 2023 направлено на создание новых деловых контактов, расширение знаний и обмен опытом в индустрии.

AUXO является одним из крупнейших ИТ-интеграторов на современном рынке. Компания работает на территории Российской Федерации более 30 лет и входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Клиенты AUXO – компании международного и федерального уровня.

Опыт работы в международной структуре подчеркивает высокий уровень экспертизы компании, которая не ограничивается одной областью, а включает несколько направлений: разработка цифровых решений, развитие и эксплуатация ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций, поддержка цифрового рабочего места, телекоммуникационные решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из России изгоняют иностранные мониторы, принтеры и периферию. Отечественных заменителей почти нет

Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Amazon заплатит $30 млн штрафа из-за слежки за пользователями

«Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia

ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды

Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще