Четверо из пяти работодателей в ИТ и телекоме повышали зарплаты в течение последнего года

В течение последнего года повышение зарплат сотрудников провели в 77% российских компаний, в том числе в 56% организаций это было сделано менее чем полгода назад. Чаще всего о недавнем повышении зарплат рассказывали работодатели из сферы логистики, производства и услуг. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В индустриях ИТ, телекома и связи 50% компаний производили индексацию зарплат менее чем полгода назад, полгода-год назад − 29%, более чем два года назад − 5%, не помнят или затрудняются ответить – 16%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад. Работодателей, сообщивших об этом, сегодня в полтора раза больше, чем в январе 2023 г. В каждой пятой организации (21%) доходы пересматривали 6-12 месяцев назад. О том, что с момента последнего повышения прошло от года до двух, сообщили 8% работодателей. 6% не повышали зарплаты работникам уже более двух лет.

О том, что оклады пересматривали буквально несколько месяцев назад, малый бизнес сообщал в полтора раза чаще, чем крупный (60% против 42%). Тех, кто повышал зарплату от года до двух лет назад, больше всего среди компаний с численностью персонала свыше 1000 человек (17%).

О недавнем пересмотре заработка сотрудников чаще всего говорили HR-менеджеры из сферы логистики (71%), производства и услуг (по 62%). Повышавших зарплату 6-12 месяцев назад больше всего среди ИТ- и строительных компаний (29 и 24% соответственно).

Работодатели из Екатеринбурга и Новосибирска чаще других сообщали, что повышение проводилось совсем недавно. Тех, кто делал это от полугода до года назад, больше всего в Санкт-Петербурге (26%) и Новосибирске (24%).

По данным SuperJob, средние рыночные зарплатные предложения работодателей за год выросли: в ИТ – на 9%; в строительстве – на 7,4%; в банковской отрасли – на 7%; в маркетинге, рекламе и PR – на 7%; в HR-сфере – на 6,8%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 241

Время проведения: 1-13 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.