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Эксперт manage (one) Кирилл Кондратенко в рамках «CNews FORUM Кейсы» расскажет, зачем компаниям инвестировать в технологии для юристов

Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора manage (one), примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В рамках сессии «Цифровая трансформация» эксперт поделится, почему компаниям необходимо внедрять LegalTech-решения и какой эффект для бизнеса принесет автоматизация юридической функции.

На основе многолетнего опыта работы в сфере LegalTech и реальных кейсах крупнейших российских компаний спикер manage (one) расскажет, почему нежелание внедрять технологии для юристов – одна из ключевых ошибок бизнеса, значительно влияющая на финансовые показатели. А также расскажет о новом решении – системе управляй (делами) для корпоративных юристов, которая сделает судебно-претензионную работу компании простой, понятной и прозрачной.

В России тренд на автоматизацию юридической функции набирает обороты. Однако по-прежнему можно наблюдать, что многие крупные компании с опаской относятся к таким трансформационным процессам. Так как юридические департаменты напрямую не влияют на выручку компании, IT-руководители зачастую принимают решения о необходимости цифровой трансформации юридической работы в последнюю очередь. Юридические услуги все еще воспринимаются как обслуживающая функция, а большое количество рутинных задач – как норма работы юриста.

Токен: Kra23dM1YРекламодатель: Непубличное акционерное общество «Право.ру»ИНН/ОГРН: 7708095468/1037739182557Сайт: https://manage.one/

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