«Гринатом Простые решения» и «Эриком» подписали соглашение о сотрудничестве

«Гринатом Простые решения» (дочерняя структура ГК «Росатом») и консорциум технологических компаний России «Эриком» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает расширение взаимодействия в области автоматизации импортозамещения программного обеспечения, распространения отечественной альтернативы Microsoft Active Directory, систем комплексной безопасности объектов и импортозамещения промышленной роботизации.

«Такое сотрудничество позволит объединить разработку производителей программного и аппаратного обеспечения – участников консорциума и предложить клиентам готовые протестированные на взаимную совместимость решения. Одним из примеров таких решений станут продукты программно-аппаратного комплекса «Росатома» «Атом.порт» и «Атом.домен». Первый позволит в автоматическом режиме за ночь переводить до 300 АРМ с Windows на отечественные операционные системы, а второй возьмет на себя управление импортонезависимой инфраструктурой», – сказал руководитель направления региональных продаж «Гринатом Простые решения» Дмитрий Донской.

Важно, что необходимо перевести на новые рельсы не только программную часть и ИТ-инфраструктуру, но и роботизированные производственные комплексы и системы безопасности. Сотрудничество в этом направлении также предусмотрено в соглашении для решения комплексной задачи организаций и предприятий по обеспечению устойчивости деятельности.

«Мы рады, что консорциум сплачивает отечественных производителей и помогает создавать действительно нужные решения для заказчиков, исходя из своего многолетнего опыта и передовых технологий. В данном случае мы имеем дело с уникальным для России организационным проектом, когда технологии, успешно внедренные и апробированные в ГК «Росатом», будут представлены другим отраслевым группам», – сказал управляющий партнер консорциума технологических компаний России «Эриком» Михаил Крихели.