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Мобильный интернет на Кубе станет дешевле в 1750 раз. Пока только для клиентов билайна

С 5 июля билайн существенно снижает цены на услуги связи в роуминге на Кубе — одном из самых популярных туристических направлений для россиян. Стоимость интернета для тех, кто поехал или планирует отправиться на Остров Свободы снизится в 1750 раз: с 768 руб. за 1 Мб до 450 руб. за целый Гб трафика на максимальной скорости (после исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с).

Голосовые вызовы тоже подешевели — с 200 до 45 руб. за минуту разговора. В ту же цену обойдется и отправка SMS.

билайн ведет постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, сегодня услуги связи клиентам мобильного оператора доступны в 158 странах мира, включая Турцию, Египет, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ и Гоа (с полным списком можно ознакомиться в мобильном приложении билайна в разделе «Путешествия по миру»).

Связь в роуминге может быть еще выгоднее за счет персональных пакетов — в них больше минут и Гб, рассчитанных сразу на несколько дней; в пересчете на сутки они выходят дешевле. Пакеты роуминга подбираются индивидуально для каждого клиента билайна с учетом его портрета потребления услуг связи.

Ну и не стоит забывать про опции «Мессенджеры в роуминге» и «Карты в роуминге» — они дают неограниченный объем трафика на популярные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber) и приложения навигации (Google Maps, «Яндекс.Карты») на скорости до 128 Кбит/с. Стоимость каждой опции составляет 75 руб./день. Подключить их можно также в мобильном приложении билайна.

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