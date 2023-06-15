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Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году

В I квартале 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест, это на 70% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«За первые три месяца текущего года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» трудоустроили на своих высокотехнологичных производствах 699 специалистов различного профиля. Это на 70% превышает данные 2022 г. и в 4,5 раза больше количества рабочих мест, созданных за аналогичный период в 2021 г. Всего с момента создания ОЭЗ «Технополис Москва» работу на производственных площадках резидентов получили почти 10,4 тыс. человек», – сказал Владислав Овчинский.

На базе особой экономической зоны столицы разместили свои производства более 200 высокотехнологичных компаний, из них более 90 имеют статус резидента. Он дает им ряд налоговых и таможенных преференций, которые позволяют развивать предприятия, вести инновационные разработки и налаживать выпуск продукции на площадках с развитой инфраструктурой.

«Большинство рабочих мест за этот период – 321 – обеспечили предприятия, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Больше всего сотрудников в I квартале 2023 г. трудоустроили компании «Микрон», «Элвис» и «НМ-ТЕХ». Всего с момента создания особой экономической зоны производители этой отрасли наняли свыше 6100 сотрудников», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. количество созданных рабочих мест в компаниях – резидентах кластера микроэлектроники и оптики выросло почти на 85%: в 2022 г. трудоустроено 174 сотрудника. А по сравнению с 2021 г. рабочих мест стало больше в 20 раз, тогда число сотрудников этих предприятий увеличилось на 16 человек.

В компаниях-резидентах, развивающих на базе ОЭЗ «Технополис Москва» медицинские технологии и фармацевтику, сейчас работает почти две тысячи специалистов. Это и высококвалифицированные ученые, химики, руководители лабораторий, и обеспечивающие непрерывность процессов технические кадры – грузчики, лаборанты, операторы линий на производствах. В I квартале 2023 г. предприятия этого направления создали 181 рабочее место, что на 31% больше, чем в 2022 г., и в пять раз больше показателей 2021 г.

Резиденты и компании, локализовавшие свои производства на базе ОЭЗ «Технополис Москва», помимо льгот могут пользоваться развитой инфраструктурой площадок, развивать свои предприятия в столице, сотрудничать при разработке проектов с другими компаниями и резидентами ОЭЗ.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров.

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