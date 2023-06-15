«Ростелеком» и банк «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

«Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» займутся развитием проектов в сфере цифровой экономики. Меморандум на площадке Петербургского международного экономического форума подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов.

Документ предполагает сотрудничество «Ростелекома» и «Траста» в рамках Cтратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Компании будут совместно работать над совершенствованием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, а также займутся разработкой и внедрением цифровых решений в рамках импортозамещения.

«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком “Траст” мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

«Специалисты “Траста” выстраивают в банке собственный ландшафт, и “Ростелеком” выступает нашим партнером в этом проекте. В центрах хранения данных компании мы размещаем серверное оборудование, системы хранения данных. Также мы расширяем нашу работу в области цифровизации взаимодействия с государственными органами, например, при работе в Системе межведомственного электронного взаимодействия», — сказал Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст».