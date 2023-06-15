CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Ростелеком» и банк «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

«Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» займутся развитием проектов в сфере цифровой экономики. Меморандум на площадке Петербургского международного экономического форума подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст» Сергей Чаннов.

Документ предполагает сотрудничество «Ростелекома» и «Траста» в рамках Cтратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Компании будут совместно работать над совершенствованием цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, а также займутся разработкой и внедрением цифровых решений в рамках импортозамещения.

«Финансовая отрасль — один из лидеров внедрения цифровых инноваций в нашей стране. Поэтому наши партнеры в этой сфере крайне заинтересованы в мощной и надежной цифровой инфраструктуре. Совместно с банком “Траст” мы сможем сделать общий вклад в развитие отечественных решений, востребованных в отрасли», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

«Специалисты “Траста” выстраивают в банке собственный ландшафт, и “Ростелеком” выступает нашим партнером в этом проекте. В центрах хранения данных компании мы размещаем серверное оборудование, системы хранения данных. Также мы расширяем нашу работу в области цифровизации взаимодействия с государственными органами, например, при работе в Системе межведомственного электронного взаимодействия», — сказал Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими

Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта

Никакой автоматизации. Рабочие яростно и массово уничтожают машины, которыми их заменяют работодатели

Онлайн-конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2023» состоится 27 июня

Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам

МГУ переходит с софта Microsoft на российский «Мой офис»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп
Показать еще