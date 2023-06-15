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«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

В ходе Петербургского международного экономического форума «Сбер» и правительство Тамбовской области заключили соглашение о намерениях к сотрудничеству. Подписи под документом поставили вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и глава Тамбовской области Максим Егоров. Стороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности.

«Сбер» предложит региону высокотехнологичные сервисы, которые могут быть использованы для перехода к модели устойчивого развития. Решения «Сбера» будут применяться в здравоохранении, транспорте, строительстве, на спортивных объектах и для защиты окружающей среды. Предполагается участие банка в инвестиционных проектах на основе принципов ответственного финансирования, а также поддержка местного предпринимательства.

Стороны рассмотрят возможность совместной работы по улучшению системы подготовки и повышению квалификации персонала в области ESG. «Сбер» намерен содействовать развитию волонтёрства и инклюзивных инициатив, а также участвовать в проектах повышения финансовой и цифровой грамотности граждан.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка, сказал: «Один из приоритетов «Сбера» сегодня — помощь регионам в цифровизации различных отраслей народного хозяйства. Мы не просто предоставляем субъектам федерации лучшие банковские инструменты и информационные технологии, но и выстраиваем наше взаимодействие на основе ESG-принципов. И, конечно, фокусируемся на развитии тех сфер деятельности, которые больше всего влияют на качество жизни людей, поэтому в числе приоритетных направлений работы в Тамбовской областимедицина, образование, транспорт, спорт, экология и строительство».

Максим Егоров, Глава Тамбовской области, сказал: «Подписание данного соглашения – очередное подтверждение ответственности за жителей региона и будущие поколения тамбовчан. Реализуемые социальные проекты направлены на улучшение жизни граждан и повышение уровня цифровых сервисов в сферах здравоохранения, образования, транспорта и других. Причем особое внимание мы продолжим уделять качеству окружающей среды в нашем регионе как лидере всероссийского экологического рейтинга».

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