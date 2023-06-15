«Сбер» и РАН будут сотрудничать в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта

«Сбер» и ФГБУ «Российская академия наук» (РАН) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент РАН Геннадий Красников. Церемония подписания состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Предмет соглашения — сотрудничество в сфере научной и научно-технической деятельности, интеграция науки и образования, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов.

Стороны договорились о партнёрстве в сфере кибербезопасности, облачных платформ, биометрических систем, а также программных продуктов, которые разрабатываются в конвейерах типа DevSecOps, оптимизации систем хранения и управления журналами событий, содействии в разработке высокоскоростных методов обнаружения атак DeepFake.

Взаимодействие в сфере искусственного интеллекта (ИИ) будет направлено на разработку перспективных вычислительных алгоритмов для развития ИИ. Предполагается совместное развитие аппаратной части и open source проектов по основным направлениям ИИ, включая большие мультимодальные архитектуры. Методы ИИ будут использоваться для проведения исследований в естественных науках (физика, химия, биология, астрономия, география, геология, экология).

«Сбер» поможет РАН продвигать совместные исследовательские программы и проекты, цифровые, инженерные и исследовательские решения в научном, индустриальном и образовательном пространствах, будет содействовать формированию механизмов обмена научно-технической и маркетинговой информацией, прогнозированию научно-технического развития.

Предусмотрен обмен информацией, которая популяризирует современные достижения науки, техники и технологий, изобретательство и научный потенциал сторон. «Сбер» и РАН будут обмениваться справочной, статистической и аналитической информацией и совершенствовать подготовку кадров в области кибербезопасности и ИИ.