«Т1» анонсировал запуск производства беспилотных авиационных систем в «Руднево»

ИТ-холдинг «Т1» инициировал проект по созданию производства беспилотных авиационных систем (БАС) на базе индустриального парка «Руднево». Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор холдинга «Т1» Игорь Калганов и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Проектом предусмотрено, что на площадке Федерального центра БАС в технопарке «Руднево» холдинг «Т1» начнет производить беспилотные летательные аппараты. Тестовый запуск первых беспилотников запланирован уже на IV квартал 2023 г. с выходом на промышленные мощности в 1 квартале 2024 г.

В рамках проекта холдинг будет разрабатывать и производить целую линейку продуктов – от сверхлегкого коптера до тяжелого беспилотника. Для этого в «Руднево» создаётся центр разработки, прототипирования и аддитивных технологий. Здесь же будут располагаться конструкторские бюро и производственный участок полного цикла, автоматизированный склад, центр обучения и пилотирования. В совокупности это позволит создать 100 новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе.

Правительство Москвы выразило готовность оказать содействие в подготовке инфраструктуры аэродромов на территории города, включая летно-испытательный комплекс в индустриальном парке, к тестированию беспилотных авиационных систем.

«У холдинга «Т1» обширная и разнонаправленная экспертиза в области цифровых решений. Мы готовы конвертировать опыт нашей команды в разработку беспилотных авиационных систем, которые сегодня крайне востребованы сельхозпроизводителями, промышленными и логистическими компаниями. Одновременно «Т1» заключил соглашения по развитию проектов в области БАС в Ненецком автономном округе и в Сахалинской области. Объединение усилий бизнеса и государства позволит создать в России новую индустрию и конкурентоспособные продукты», – отметил генеральный директор холдинга «Т1» Игорь Калганов.

«Такое сотрудничество позволит консолидировать опыт, знания, наработки и направить их на развитие Федерального центра беспилотных авиационных систем. Он объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, которые займутся разработкой и выпуском новых моделей различного назначения, развитием авионики и внедрением технологий искусственного интеллекта. Основной площадкой для размещения федерального центра БАС стал индустриальный парк «Руднево», который в 2023 г. вошел в состав особой экономической зоны «Технополис Москва». В будущем «Руднево» станет самым крупным в стране, и к 2025 г. там будет создано порядка 15 тыс. рабочих мест», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.