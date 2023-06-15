Цифровая трансформация в сочетании с low-code платформой – кейс ОТЭКО и Comindware

20 июня 2023 года на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» ОТЭКО – крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России – расскажет об особенностях применения процессного подхода в собственном бизнесе, представит подробный кейс внедрения и используемые технологии.

В секции «Цифровая трансформация» с совместным докладом «Выстраивание бизнес-процессов через «легкие» ИТ-решения» выступят Ольга Пугачёва, директор департамента Бизнес-проектирование и управления эффективностью, «ОТЭКО» и Алексей Новожилов, старший специалист по работе с ключевыми клиентами Comindware.

Эксперты Comindware на стенде будут ждать возможности пообщаться вживую, обсудить подробнее представленный кейс, ответить на вопросы о ваших проектах и показать продукты Comindware. Стенд номер 8 в фойе гостиницы.