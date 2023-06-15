Участник форума CNews для ИТ-лидеров DатаРу расскажет о перспективах российского рынка базовой ИТ-инфраструктуры

Российский ИТ-производитель DатаРу расскажет на площадке «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» о перспективах отечественного рынка «железа» в 2023 году. Форум состоится 20 июня в Москве.

В прошлом году после ухода зарубежных поставщиков ИТ-оборудования из России рынок начал меняться. Ряд продуктов продолжили завозить — по схемам параллельного импорта. Но такое аппаратное обеспечение стоит дороже, его поставки нестабильны и могут затягиваться на месяцы, а клиенты остаются без гарантий и сервисной поддержки от вендора. Российские производители занялись активным развитием собственных продуктовых линеек, а некоторые из них запустили локальную техподдержку ИТ-инфраструктуры, выстроенной на базе зарубежного оборудования.

Импортозамещение стало ключевым трендом для серверного рынка в 2023 году. Но не все так гладко: так, в стране не хватает компонентной базы, и ее все еще приходится поставлять из-за рубежа. Это тормозит рост рынка.

В рамках выступления на CNews Forum Наталья Сергеева, коммерческий директор DатаРу, расскажет об основных тенденциях ИТ-рынка в 2023 году, отмеченных экспертами компании, и поделится оценкой перспектив российского рынка базовой ИТ-инфраструктуры.

Также Наталья затронет параллельный импорт готового ИТ-оборудования и его комплектующих и другие факторы, которые будут оказывать влияние на локальных поставщиков «железа».

«Фокус на технологическую независимость российского бизнеса сохранится в ближайшие годы. Но на сегодняшний день отечественные производители ИТ-оборудования не могут закрыть все задачи компаний в области автоматизации и цифровизации. Запуск новых производств — долгий и дорогостоящий процесс. Чтобы решить эту проблему, мы предложили клиентам крупноузловую сборку технически зрелых решений на базе компонентов от зарубежных вендоров. Мы видим в этом реальную возможность быстро развивать отечественный рынок базовой ИТ-инфраструктуры», — говорит Роман Гоц, генеральный директор DатаРу.

Команда DатаРу также предоставляет полное сервисное обслуживание и поддержку не только собственных продуктов, но и оборудования от ушедших с российского рынка производителей.