Вопреки пандемии и санкциям доля МСП в Москве выросла до 90%

Несмотря на пандемию коронавируса и зарубежные санкции, доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в столичном бизнес-сообществе увеличилась до 90%. Компании такого формата показали высокую устойчивость и адаптивность к современным вызовам. Развитию сегмента способствовали и городские меры поддержки, отметила заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня на Москву приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России — около 900 тыс. Сектор продолжает расти и усиливать свою роль в экономике мегаполиса. Он обеспечивает четверть налоговых отчислений в городской бюджет. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад», — сказала Наталья Сергунина.

Индивидуальные предприниматели (ИП) и небольшие компании дают рабочие места трем миллионам москвичей. Для сравнения: в первый год пандемии число занятых в сегменте составило 2,6 млн человек.

Город создает условия для развития малого и среднего бизнеса. В 2022 г. поддержку со стороны правительства Москвы получил каждый восьмой субъект МСП — более 110 тыс. предприятий. Из них 98 тыс. воспользовались бесплатными консультациями, столичными сервисами для открытия, развития и ведения дела, а также поучаствовали в профильных мероприятиях.

К таким инструментам можно отнести полезные онлайн-продукты на портале для малого бизнеса, например, опцию «Проверка контрагентов», раздел «Законодательный бизнес-дайджест» и проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли». На портале i.moscow участникам Московского инновационного кластера доступен подбор мер поддержки по ИНН, поиск партнеров, поставщиков, помещений для хранения и производства продукции.

Финансовую поддержку в 2022 г. получили 13 тыс. столичных компаний и ИП. Больше 2900 — оформили субсидии и гранты, еще около 8000 — льготные кредиты. 2700 предприятий воспользовались поручительством Московского гарантийного фонда.

В 2023 г. Москва запустит новые меры поддержки. Одна из них — зонтичное поручительство. Это совместная программа правительства Москвы и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. За счет выделенной субсидии АО «Корпорация “МСП”» возьмет на себя основные риски перед банком, чтобы субъект МСП Москвы мог получить финансирование.

Еще один вариант привлечения банковских средств — кредиты по ставке до 10% годовых. Они будут выдаваться субъектам МСП, включенным в реестр стартапов и технологических компаний, на реализацию проектов в приоритетных отраслях. Также планируется субсидирование тела кредита.

Кроме того, правительство Москвы совместно с Федеральной службой интеллектуальной собственности и Минэкономразвития России реализует пилотный проект по предоставлению малому и среднему бизнесу займов с использованием механизма залога прав на результаты интеллектуальной деятельности. Первые заявки сейчас проходят процедуру оценки.