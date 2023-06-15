«Яндекс маркет» и НАФИ составили портрет предпринимательницы в электронной торговле

«Яндекс маркет» и аналитический центр НАФИ провели исследование среди предпринимательниц и выяснили, почему они занялись интернет-торговлей, какие каналы онлайн-продаж используют, какие товары предлагают покупателям и в каких регионах страны, а также какие навыки хотят развивать, чтобы лучше вести свое дело.

Онлайн-бизнес пользуется популярностью у женщин. Больше половины предпринимательниц из сферы торговли (57%) продают товары и услуги через интернет. Из них каждая третья (33%) работает только в интернете, а каждая четвертая (24%) сочетает онлайн- и офлайн-торговлю. Абсолютное большинство (88%) считает интернет-продажи прибыльным делом. Почти половина респонденток (40%) начали торговать в онлайне, так как думают, что это проще, чем открыть магазин в офлайне. Интересно, что многие женщины создали интернет-бизнес во время коронавирусной пандемии (70%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Большинство предпринимательниц занимаются онлайн-торговлей, чтобы работать на себя (64%). Чуть меньше половины — для собственной финансовой независимости (43%), каждая третья — для дополнительного заработка (36%).

Самые популярные у женщин каналы для торговли в интернете — это маркетплейсы и соцсети. Каждый из них назвало одинаковое количество опрошенных — 50%. Это самый большой показатель по всем каналам онлайн-продаж, среди которых также сайты с объявлениями и, например, мессенджеры. Большинство предпочитает маркетплейсы, потому что они охватывают широкую аудиторию (72% респонденток), помогают торговать в разных регионах страны (63%), берут на себя доставку заказов покупателям (55%).

Для продаж в интернете многие предпринимательницы выбирают товары, у которых внешний вид — одна из важнейших характеристик. Первые три строчки среди самых популярных товаров, которыми женщины торгуют в онлайне, заняли одежда, обувь и аксессуары (39% респонденток), товары для дома, дачи и сада (25%), детские товары (19%). В топ-10 категорий вошли также продукты питания (13%), товары для животных (9%) и, например, товары для строительства и ремонта (7%).

По федеральным округам страны количество предпринимательниц в сфере онлайн-продаж распределяется неравномерно. Больше всего их в Центральном округе (20% опрошенных). На втором месте — Приволжский округ (16%), на третьем — Южный и Северо-Кавказский (в сумме — 13%). А вот Северо-Западный округ оказался только на четвертой строчке (11%).

Средний возраст предпринимательниц в электронной торговле — 36 лет. Большинство респонденток замужем (73%), и у многих есть дети (59%). Каждая седьмая занялась интернет-продажами, когда была в декрете (14%).

Почти все опрошенные предпринимательницы (97%) хотят профессионально развиваться — получать новые знания и навыки в интернет-бизнесе. Самые востребованные направления, которые женщины стремятся лучше освоить, — это онлайн-маркетинг (44% респонденток), продажи на маркетплейсах (31%), создание и запуск интернет-магазина (28%), ведение страниц в соцсетях (25%), торговля на международных онлайн-площадках (22%).

«Яндекс маркет» и НАФИ опрашивали женщин, которые работают в сфере торговли. Это владелицы собственного бизнеса, руководительницы компаний, исполнительные и финансовые директора. Респондентки живут в российских городах с населением от 100 тыс. человек.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

НАФИ – многопрофильный аналитический центр, на рынке уже более 17 лет. Аналитический центр проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур. Данные НАФИ используются государственными органами, всероссийскими общественными организациями, коммерческими компаниями и федеральными СМИ. Экспертиза НАФИ охватывает сферы финансов, высоких технологий, предпринимательства, социальную сферу, здравоохранение, HR и рынок труда, недвижимость, туризм.