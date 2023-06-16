Холдинг «Т1» примет участие в развитии беспилотных авиационных систем в российских регионах

Российский ИТ-холдинг «Т1» в рамках ПМЭФ-2023 подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с администрациями Ненецкого автономного округа, Сахалинской области, а также с «Государственной транспортной лизинговой компанией» в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС). Меморандумы свидетельствуют о стратегическом интересе холдинга к новой индустрии и выступают основой для реализации инновационных проектов, востребованных в различных отраслях экономики, в частности, логистических услугах и сельском хозяйстве.

Особое значение БАС имеют для труднодоступных и отдаленных территорий страны, где за счет инновационных технологий можно повысить качество жизни. Также беспилотники могут использоваться для контроля экологической обстановки и вырубки лесов, мониторинга пожарной ситуации и ледовой обстановки, для съемки сельхозугодий и обработки растений.

Соглашения, предусматривающие взаимодействие при разработке сервисов и самих беспилотных воздушных судов, были подписаны генеральным директором холдинга «Т1» Игорем Калгановым, губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным, губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и главой ГТЛК Евгением Дитрихом.

Стороны договорились об объединении усилий в реализации проектов, связанных с развитием рынка коммерческих услуг БАС. Кооперация предусматривает участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, проверку бизнес-гипотез и апробацию технических решений, в том числе в рамках экспериментальных правовых режимов.

Для холдинга «Т1» это одно из приоритетных направлений: в марте генеральный директор «Т1» Игорь Калганов вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем.

«Рынок гражданских беспилотных авиационных систем вступил в фазу активного роста. Мы хотим конвертировать опыт нашей команды в перспективные продукты, нужные всему рынку. Синергия государства и бизнеса, работающего на стыке трех индустрий: ИТ, авиации и электроники, позволяет развивать научную и техническую базу для инновационных видов транспорта, совершенствовать регуляторные правила и ускорять интеграцию беспилотных воздушных судов в транспортную систему России», – отметил Игорь Калганов.