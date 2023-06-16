Холдинг «Т1» запускает собственного разработчика «Нота»

ИТ-холдинг «Т1» анонсировал запуск вендора программного обеспечения «Нота». Компания займется развитием текущих и разработкой новых технологических решений для крупного бизнеса и госкомпаний. Помимо продуктового направления, в «Нота» также войдет запущенное в мае аналитическое агентство, команда которого возьмет на себя построение и реализацию цифровых стратегий, а также подготовку исследований в области цифровизации.

Ключевым каналом дистрибуции продуктов станет собственная партнерская сеть. «Нота» также сфокусируется на работе с тремя типами стейкхолдеров. Интеграторы получат возможность внедрять продукты вендора как часть системного решения, технологические компании — строить на базе имеющихся разработок собственные продукты, а консалтинговые агентства — повысить эффективность цифровой трансформации клиентов в различных отраслях. В партнерскую сеть уже вошли такие компании как «ИБС экспертиза», «Финэкспертиза», «Крок», «ИБС платформикс», «Смарттехнолоджис».

Сегодня продуктовый портфель бренда содержит 7 единиц: платформу «T1 CRM», решение для автоматизации работы с задолженностями «T1 CRM Collection», платформу для управления разработкой технологичных продуктов «Сфера», ИТ-решение для подключения к системе налогового мониторинга «T1 EasyTax», HR-платформу AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформу для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и экосистему продуктов в области информационной безопасности «Т1 Watchman Security».

Все решения рассчитаны на enterprise-бизнес в сфере финансов, ритейла, транспорта, промышленности и ТЭК. В ближайшее время вендор планирует расширить список продуктов и направлений работы. Так, проведенное холдингом исследование цифровизации отраслей позволило выявить нехватку отечественных ИТ-решений в сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и госуправлении — в названных индустриях все еще прослеживается высокая доля продуктов от иностранных поставщиков. В перспективе Нота планирует выйти на рынок стран СНГ, что обеспечит вендору возможность конкурировать с глобальными игроками.

«Т1 активно сотрудничает с широким кругом отечественных вендоров, при этом экспертиза позволяет создавать собственные софтверные продукты. Выделение вендорского бизнеса в отдельную структуру в рамках холдинга позволит избежать возможного конфликта интересов при реализации комплексных проектов: интеграционное направление бизнеса «Т1» будет непредвзято работать со всем спектром отечественных решений и выбирать лучшие из них. Кроме того, отдельный продуктовый бренд упростит продвижение как на внутреннем, так и на международном рынке, позволит заказчикам структурировать работу с вендором в привычном для всех формате», — сказал Игорь Калганов, генеральный директор холдинга «Т1».

«Вендор «Нота» аккумулирует многолетний опыт создания и внедрения бизнес-приложений. Работа с крупнейшими отраслевыми игроками, масштаб их задач сделали нас ключевым партнером на ИТ-рынке страны — по размеру бизнеса, экспертизе команды, амбициозности планов и технологичности решений. Нам уже удалось вывести на рынок сложные системные продукты, которые замещают решения мирового уровня. Нота — своего рода акселератор инноваций в холдинге Т1, который ведёт активный поиск перспективных решений для новых индустрий», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор «Нота».