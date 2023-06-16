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МКБ и VK начали сотрудничество в сфере финтеха

«Московский кредитный банк» (МКБ) и VK подписали меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Партнеры планируют разрабатывать, внедрять и продвигать совместные цифровые продукты. Например, ассистенты на базе ИИ, ML-сервисы предиктивной аналитики, инфраструктурные, платформенные облачные решения и ПО для бизнеса.

Соглашение будет действовать три года с момента подписания документа. Для координации взаимодействия сторон будут созданы рабочие группы по ключевым направлениям партнерства.

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