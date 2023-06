Проекты участников премии «Искусный интеллект 2023» готовят к питчингу перед членами жюри

Жюри международной премии «Искусный интеллект 2023» для инновационных решений Web 3.0: финтеха, блокчейна и искусственного интеллекта проанализируют проекты ИТ-команд со всего мира. Еженедельная «Прожарка питч-дека» проходит в Telegram-канале «Питч Зис | Акселератор Космодром».

На базе Telegram-канала активно формируется сообщество экспертов и предпринимателей из отрасли финтеха. Комьюнити предпринимателей создается вокруг Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», которая является учредителем Премии.

Среди экспертов:

Олег Кузьмин, предприниматель, инвестор со стажем более 10 лет, аналитик инвестиционного фонда Veligera Capital;

Наталья Старостина, управляющий партнер программ скаутинга, акселерации и вывода на международный рынок венчурной студии UDTX. VC;

Ирина Яшина, основательница русскоязычного сообщества Ladies Who Tech, руководитель скаутинга для European Startup Prize for Mobility, создатель и соорганизатор акселерационных программ (CultTech Accelerator, Visa Everywhere Initiative-2021, Kaspersky Travel Accelerator).

Участником «Прожарки питч-деков» может стать любой желающий из тех, кто заявил свой проект в конкурс Премии «Искусный интеллект 2023». Кампания по приему заявок на сайте Премии завершилась 20 мая. Зарегистрировано 708 проектов от команд из 27 регионов России, а также из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Белоруссии и Кипра. Среди участников есть студенты, аспиранты и выпускники вузов России.

«Пришло много заявок от команд с интересными идеями, а также с уже реализованными технологическими продуктами. Уверен, что премия «Искусный интеллект 2023» — уникальный формат, чтобы стартаперы и опытные разработчики заявили о своих идеях. Благодарю каждого из участников за личную увлечённость и энтузиазм, с которыми они создают и развивают программные решения», — подчеркнул Максим Волков, член жюри премии «Искусный интеллект 2023», заместитель генерального директора по развитию международных проектов в сфере DeFi и FinTech СПБ Биржи, управляющий директор Ассоциации «НП РТС».

Из всех заявок, присланных для участия в Премии, отборочная комиссия оставила только 150 проектов, которые прошли в первый этап конкурса. Из них на основании оценок жюри будет сформирован шорт-лист из 45 финалистов (по 15 в каждой номинации). Все они на втором этапе конкурса станут участниками питч-сессии перед руководителями компаний, объединенных Ассоциацией «НП РТС». Демодень, решающее событие второго этапа, запланирован 23 июня 2023 г. По его результатам будут определены лауреаты Премии. Их имена объявят 28 июня, тогда же на одной из площадок Московского международного делового центра «Москва-Сити» состоится награждение победителей конкурса.

Команды девяти проектов-лауреатов разделят общий призовой фонд — 10 млн руб.

В номинации «Проекты с выручкой» лауреаты получат гранты на развитие компании:

I место — 4 млн руб.;

II место — 2 млн руб.;

III место — 1 млн руб.

В номинации «Проекты на стадии MVP» наградами станут пакеты услуг для продвижения продукта на сумму:

I место — 1 млн руб.;

II место — 600 тыс. руб.;

III место — 400 тыс. руб.

В номинации «Проекты на стадии идеи» подготовлены гранты на проверку гипотез:

I место — 500 тыс. руб.;

II место — 400 тыс. руб.;

III место — 300 тыс. руб.

Всех лауреатов Премии ждут персональные встречи с менторами и участниками Ассоциации «НП РТС», на которых будут даны рекомендации по представленным проектам, в том числе по выходу на международные рынки. Компании, представившие проекты с подтвержденной выручкой, получат возможность участвовать в отборочном туре акселератора «Космодром».