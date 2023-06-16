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Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK

Росбанк и VK стали партнерами по развитию технологий для финансовой индустрии. Компании договорились о совместном развитии, внедрении и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области ИТ. Меморандум о сотрудничестве подписали на ПМЭФ’23 председатель правления Росбанка Наталья Воеводина и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Первым этапом партнерства станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций, которая упростит взаимодействие сотрудников банка. Компании уже провели пилот по внедрению VK Teams.

Дополнительно компании прорабатывают развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных. Тестирование геоаналитических ML-сервисов позволит повысить рентабельность продуктов банка.

«Мы стремимся быть технологическими лидерами в банковской сфере. VK является крупнейшим отечественным холдингом, объединяющим в себе все диджитал-сегменты. И у Росбанка, и у VK есть большой опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. Уверены, что наше сотрудничество будет эффективным и плодотворным», — сказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

«Финансовый сектор — один из лидеров внедрения технологических решений на российском рынке. VK как технологический игрок инвестирует в разработку корпоративных решений, в том числе для банковской сферы. Совместно с Росбанком мы намерены развивать актуальные цифровые продукты, которые обеспечат эффективное и комфортное взаимодействие сотрудников, бизнеса и пользователей. Уверен, что вместе с коллегами из Росбанка мы создадим качественно новый уровень сервиса в финтех-индустрии», — сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK.

Меморандум не имеет ограничения по срокам и подразумевает разнообразную интеграцию Росбанка и VK в сегментах ИТ и банкинга.

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