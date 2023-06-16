«Сбер» и ОЭЗ ППТ «Новгородская» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новгородская» подписали соглашение о сотрудничестве.

Основная цель документа – расширение сотрудничества в финансово-кредитной сфере и в области социально-экономического развития, реализация инвестиционных и социальных проектов региона. В рамках концессионного соглашения планируется финансирование, создание и эксплуатация университетского кампуса особой экономической зоны «Новгородская» в Великом Новгороде.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «ОЭЗ «Новгородская» имеет выгодную локацию между Москвой и Санкт-Петербургом, что способствует активному и эффективному развитию площадки. Данное соглашение позволит реализовать крупные инфраструктурные, инвестиционные и образовательные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности не только Новгородской области, но всего Северо-Западного региона».

Артур Аюпов, генеральный директор АО «Особая экономическая зона ППТ «Новгородская», сказал: «Задача новгородского кампуса состоит в том, что кадры будут готовиться не только для ОЭЗ «Новгородская», но и в целом для промышленной зоны Великого Новгорода. В новом кампусе будут проживать четыре тысячи человек, среди которых не только студенты, но и преподаватели, а также выпускники кампуса, которые смогут остаться в городе и трудоустроиться».