Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов

Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов.

Намерения стороны закрепили на площадке Петербургского экономического форума. В планах компании и властей субъекта модернизация уличного освещения в населенных пунктах, развитие электротранспортной инфраструктуры, внедрение высоких технологий в отдельные отрасли экономики региона.

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Взаимодействие в рамках соглашения направлено на развитие сферы информационных технологий в регионе путем реализации инвестиционных проектов по созданию соответствующей инфраструктуры.

Sitronics Group специализируется на решениях в сфере умного города, цифровых продуктах для различных отраслей экономики, наукоемкой разработке. Крупные инфраструктурные проекты при непосредственном участии Sitronics Group уже реализуются в Москве, Новосибирске и многих других городах России.

Правительство Ставропольского края выразило заинтересованность в различных решениях компании. К примеру, в сфере создания систем сбора и передачи информации с объектов региональной и муниципальной энергетической инфраструктуры для учета ресурсов и диспетчеризации в ЖКХ и промышленности. Также интерес для региона представляют возможности Sitronics Group для создания современной системы наружного освещения с использованием опор двойного назначения, обеспечивающей в том числе экономию электроэнергии как в городах, так и для региональных дорог, и внедрения интеллектуальной транспортной системы для управления дорожным трафиком как в отдельных муниципалитетах, так и на территории всего региона.

«Высокие технологии сегодня помогают в решении большого числа насущных задач, росту эффективности целых отраслей, таких как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, здравоохранение, энергетика, ЖКХ и городская среда. Внедрение цифровых решений и сотрудничество будут способствовать социально-экономическому развитию Ставропольского края, повышению безопасности, комфорта для проживания и конкурентоспособности региона в целом», — сказал председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

«Ставрополье активно участвует во всех проектах цифровой трансформации. Успешно внедряем в наши города такие инициативы, как «Умный город», «Безопасный город». Мы заинтересованы в развитии технологий искусственного интеллекта и в других сферах — ЖКХ, сельском хозяйстве, промышленности, дорожной инфраструктуре. Нам нужны отечественные цифровые сервисы — все те продукты, которые сделают жизнь людей комфортнее. Уверен, что сотрудничество с компанией позволит нам более активно развиваться в этой области», — подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.