«Т1 Сloud» расширяет сотрудничества с «Лабораторией Касперского»

Облачный провайдер «Т1 Cloud» заключил соглашение с «Лабораторией Касперского» об увеличении объема предоставляемых облачных ресурсов в интересах разработчика. Документ был подписан в ходе ПМЭФ-2023.

Соглашение заключено с целью расширения облачной ИТ-инфраструктуры «Лаборатории Касперского». В задачи «T1 Cloud» войдет создание нового кластера частного облака IaaS и виртуальных машин и монтаж оборудования.

«Наше сотрудничество с «Лабораторией Касперского» длится более 5 лет. Компания является для нас важным партнером, и мы рады, что ее растущие потребности стимулируют нас развиваться и наращивать собственные технологические мощности.», — сказал Антон Степанов, генеральный директор «T1 Cloud».

«С учетом роста интенсивности и сложности кибератак увеличивается и число задач для нас как значимого игрока индустрии информационной безопасности. Применение тестовых сред вносит важный вклад в быструю разработку программного обеспечения, а их размещение в облаке существенно сокращает затраты. «Лаборатория Касперского» сотрудничает сразу с несколькими облачными провайдерами, и «Т1 Cloud», безусловно, является одним из наших важнейших поставщиков», — отметила Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.