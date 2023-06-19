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МТС расскажет о внедрении передовых технологий в промышленные решения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Павел Воронин, Первый Вице-президент по технологиям МТС, примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет 20 июня в Москве. На секции «Цифровая трансформация» Павел расскажет о роли технологических платформ в управлении многообразием продуктов на примере экосистемы МТС.

Токен: Kra23yTKPРекламодатель: Компания: ПАО МТСИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://moskva.mts.ru/personal

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