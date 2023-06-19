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#PAYMENTSECURITY 2023

Регистрация на VII международную конференцию по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY открыта!

Конференция пройдёт 13-14 июля в Санкт-Петербурге. Лето, июль, белые ночи, #PAYMENTSECURITY!

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13 июля пройдут выступления докладчиков, поднимающие актуальные вопросы мира информационной безопасности.

13 и 14 июля будет проводиться воркшоп по практической информационной безопасности Practical Security Village от команды пентестеров Deiteriy Lab. Воркшоп будет содержать множество интересных заданий по поиску и эксплуатации актуальных уязвимостей в специально созданной инфраструктуре.

14 июля пройдет PCI DSS Training – авторский семинар Deiteriy Compliance. Тренинг направлен на обсуждение новой версии стандарта PCI DSS v. 4.0.

Будем рады видеть Вас на конференции!

Токен: Kra246rDXРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Дейтерий"ИНН/ОГРН: 7816479775/1107847003956Сайт: https://paymentsecurity.ru/

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