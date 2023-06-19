«Рексофт» стала официальным партнером «Сколково»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчиков цифровых решений, подписала партнерское соглашение с фондом «Сколково». Планируемое сотрудничество с инновационным центром предполагает активную R&D-работу по ряду приоритетных направлений совместно с резидентами «Сколково». Также новый статус позволит группе компаний делиться экспертизой с крупными индустриальными заказчиками – партнерами фонда.

В рамках многоуровневого партнерства с участниками экосистемы «Сколково» «Рексофт» будет пристально следить и участвовать в развитии таких технологических треков, как новые методы и ПО для предсказательного моделирования сложных инженерных объектов; системы распределенного реестра; системы по построению фабрик эффективной продуктовой и сервисной разработки ИТ-решений и ИТ-продуктов.

Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт», сказал: «Группа “Рексофт” расширяет свое партнерство со “Сколково” в связи с ростом бизнес-направлений в таких вертикалях, как горнодобывающая индустрия и промышленность, финансовый сектор, транспорт и логистика, госсектор и ритейл. Наши клиенты находятся в постоянном поиске интересных инновационных разработок и команд. Хорошо зная сколковскую экосистему изнутри, “Рексофт” готов помогать своим заказчикам в подборе и оценке зрелости предлагаемых технологических решений для коллаборации с дальнейшим внедрением и развитием продуктов на предприятиях».

Отдельным блоком в сотрудничестве стоит менторская работа со стартапами и взаимодействие с университетским сообществом «Сколково». В этом направлении полезным станет обширный наставнический опыт, накопленный группой компаний. Представители команды «Рексофт» читают лекции для студентов в Российской экономической школе, Высшей школе экономики, Воронежском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, Высшей школе менеджмента СПбГУ и других лучших технических вузах страны. Теперь экспертиза «Рексофт» станет доступной и сколковским участникам.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Расширение экспертной сети компаний-партнеров – одна из приоритетных задач “Сколково”. Включение в научно-исследовательскую работу коммерчески успешных предприятий таких как “Рексофт”, понимающих тенденции отечественного рынка, имеющих опыт работы на глобальном уровне – это возможность качественной коллаборации и совместного развития инновационных решений».