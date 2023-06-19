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«Росатом» и Harbin Electric International Company будут сотрудничать в сфере электроэнергетики

На полях Санкт-Петербургского Международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и Harbin Electric International Company (HEI). Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации проектов в сфере электроэнергетики.

HEI является китайским оператором EPC-контрактов и поставщиком оборудования для электроэнергетических проектов. Компания занимается строительством крупных электростанций и соответствующей инфраструктуры уже более 40 лет и обладает большими возможностями в управлении и реализации международных EPC-проектов и поставок оборудования.

«Наше сотрудничество открывает широкие перспективы для реализации совместных проектов в России и на глобальном рынке», – отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина.

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