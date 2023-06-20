Navicon и «1С» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon стал официальным партнером «1С». Компания предложит своим клиентам услуги внедрения с нуля и миграции на продукты «1С».

Navicon будет внедрять в российских компаниях инструменты «1С» для автоматизации оперативного, складского учета, ERP, управления финансами, ведения управленческой отчетности и учета по МСФО. Крупные заказчики из ряда системообразующих отраслей — фармацевтики, FMCG и ритейла, производства, металлургии, финансов — смогут повышать эффективность бизнеса на базе ИТ-решений отечественного производителя ПО.

Сейчас есть два основных тренда для больших проектов на базе продуктовой линейки «1С», отмечают в Navicon. Первый — переход клиентов на флагманский программный продукт «1С: ERP Управление предприятием». Это универсальное решение, которое позволяет закрыть все основные потребности среднего и крупного предприятия в области автоматизации. Это гибкая, современная платформа, которую фирма активно развивает и регулярно модернизирует.

Второй тренд — импортозамещение западных ERP-платформ. Чаще всего это происходит из-за требований регуляторов, роста цен на импортный софт и меняющихся условий рынка.

«Мы видим, как «1С» движется по тому же пути, что и глобальные лидеры ИТ-рынка: расширяет стандартную функциональность продуктов и наполняет ERP-платформу большим количеством стандартизированных процессов и лучшими практиками. У клиента появляется возможность выбора уже готовых учетных схем без существенной кастомизации решения. Партнеры могут при внедрении адаптировать бизнес-процессы клиента к типовым, что уже заложены в решениях «1С», или же изменить продукт под требования заказчика. Таким образом, наш опыт работы с международными продуктами и поставщиками очень хорошо применим к современным реалиям внедрения отечественных ERP», — сказал Евгений Смирнов, управляющий партнер Navicon.

«Доля «1С» на российском ERP-рынке и в докризисные времена приближалась к показателям глобальных вендоров. Сейчас она будет быстро расти за счет ускоренного импортозамещения в отечественном бизнесе», — сказал Михаил Пономарев, руководитель дивизиона ERP Navicon.