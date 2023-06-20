CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Назначен новый директор МТС в Мурманской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о назначении Екатерины Ивониной на должность директора филиала МТС в Мурманской области.

Екатерина Ивонина, ранее руководившая департаментом маркетинга региона, будет заниматься реализацией общей стратегии компании на розничном и корпоративном рынках. Приоритетными направлениями работы нового директора станут внедрение инновационных продуктов и услуг компании, способствующих цифровизации экономики региона, продвижение экосистемы цифровых сервисов, облачных технологий, IoT, Big Data, услуг связи МТС в регионе. Также в фокусе внимания Екатерины – улучшение качества связи в городах и поселках, в рекреационных и туристических зонах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мурманская область имеет огромный потенциал для роста и развития бизнеса группы МТС. Она славится промышленными кластерами, а также наукоемкими производствами, которые проявляют интерес к инновациям. Новому руководителю предстоит задействовать наши цифровые разработки для дальнейшего развития экономики области. Уверен, что большой опыт работы в компании и высокий уровень экспертизы позволят Екатерине успешно реализовывать крупные бизнес-проекты, а также программу по расширению 4G-сети, что, безусловно, положительно скажется на развитии туристической привлекательности Мурманской области», — отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

ekaterina_ivonina_foto.jpg
Екатерина Ивонина

Екатерина Ивонина родилась в Мурманске. В 1999 г. окончила Ивановский государственный энергетический университет. Екатерина начала карьеру в МТС в 2002 г. с должности специалиста отдела по работе с партнерами филиала компании в Мурманской области, затем заняла позицию ведущего специалиста отдела маркетинга. В 2016 г. возглавила отдел маркетинга филиала.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться

Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения

В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне

Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone

Телефонные спамеры вычислили и атаковали зам начальника Роскомнадзора

Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности
Показать еще