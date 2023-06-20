Positive Technologies открывает третье окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), 20 июня открывает третье из четырех окон акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 1061,8 руб. для участников SPO, проходившего в сентябре 2022 г.

С 20 по 26 июня 2023 г. инвесторы, принявшие участие во вторичном размещении акций Positive Technologies в сентябре 2022 г., смогут подать заявки на приобретение дополнительных акций компании по цене SPO на основании ранее опубликованной оферты. Воспользоваться предложением по приобретению одной дополнительной акции на каждые четыре бумаги, купленные в ходе SPO, смогут участники вторичного размещения за исключением тех инвесторов, кто полностью реализовал такое право в рамках первых двух окон реализации оферты в декабре 2022 и марте 2023 г. Цена приобретения акций в рамках оферты фиксирована (1061 руб. 80 коп.) и не зависит от текущих рыночных котировок. В ходе первых двух окон реализации оферты в декабре и марте инвесторы реализовали свое право на приобретение дополнительных акций на 78%.

«За прошедшие с момента проведения SPO полгода котировки акций Positive Technologies показали практически двукратный рост, поэтому ценность нашей оферты для инвесторов, принимавших участие в сентябрьском размещении, существенно возросла, — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies. — Реализация оферты отвечает интересам всех акционеров, так как позволит увеличить количество акций Positive Technologies в свободном обращении. С 16 июня акции Positive Technologies находятся в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи и Индекс РТС, и увеличение объема акций в свободном обращении является важным фактором на пути к этому важному событию. Мы уверены, что наши шаги по увеличению free float и открытость во взаимодействии с инвесторами продолжат способствовать дальнейшему росту капитализации компании».

Для реализации своего права на приобретение дополнительных акций в рамках оферты инвесторам, принимавшим участие в SPO Positive Technologies в сентябре 2022 г., необходимо подать заявку через своего брокера. Срок окончания подачи таких заявок каждый брокер устанавливает самостоятельно, принимая во внимание общий предельный срок – не позднее 12:00 по московскому времени 26 июня 2023 г. Получить информацию о конкретных сроках подачи заявок и ответы на вопросы, связанные с условиями оферты и подачей заявок, инвесторы могут у своего брокера через каналы клиентской поддержки.

Оферентом в рамках предложения является АО «Актив Совладельцев». Фактическими конечными продавцами будут выступать акционеры эмитента, продававшие акции в ходе SPO, которые, в соответствии с имеющимися договорами с АО «Актив Совладельцев», исполнят обязательства по оферте за него (ст. 313 Гражданского кодекса РФ). Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки через своего брокера — ООО «Компания БКС», который будет считаться Агентом по оферте.