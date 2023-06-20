CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Расширение команды Wildberries

Онлайн-платформа Wildberries усиливает направление логистики с помощью новых профессионалов рынка. Компания планирует и дальше работать над улучшением сервисов, внедрять новые технологии, развивать платформу для партнеров и клиентов.

Разработкой аналитических моделей и проектами по повышению эффективности в сфере логистики будет заниматься Константин Туаев, бывший руководитель департамента транспортной логистики Hoff и X5 Retail Group. В портфолио Туаева на предыдущих местах работы – сокращение сроков доставки заказов и оптимизация затрат на их транспортировку в самых нагруженных регионах. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Системой тарификации в логоцентрах займется Ксения Безручко. Ранее она руководила проектами по эффективности дарксторов «Магнита» и «Яндекса». Благодаря ее деятельности этим компаниям удалось улучшить показатели скорости и качества сборки заказов.

Усиливать логистику в сегменте «Электроника и бытовая техника» будет Владислав Цвирко из «Яндекса», где он с нуля выстроил ИТ-платформу для B2B грузоперевозок для группы внутренних сервисов. В Wildberries он займется улучшением бизнес-процессов, связанных с транспортировкой бытовой техники и электроники, чтобы добиться максимальной эффективности на всех этапах – от приемки товаров до их доставки покупателям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться

Россиян ждут рост цен и дефицит смартфонов и ноутбуков. Во всем виновата Армения

В России пираты вгоняют друг друга в гроб в борьбе за пользователей. Страдают простые россияне

Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone

Телефонные спамеры вычислили и атаковали зам начальника Роскомнадзора

Операторов связи заставляют сдать банкам персональные данные россиян. Риск новых утечек огромен

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности
Показать еще