Российские железные дороги заключили первый офсетный договор с МСП-поставщиком

ОАО «РЖД» заключило свой первый офсетный договор с МСП-поставщиком по 223-ФЗ на 99,5 млн руб. Подписанный при поддержке «Корпорации МСП» документ предусматривает поставку компании средств малой механизации, в том числе гидравлических приборов, комплектов для выправки пути и другой номенклатуры. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Офсетный договор был заключен с победителем отбора по итогам участия малых и средних предприятий в программе «выращивания» от Российских железных дорог. Она была утверждена и размещена в открытом доступе в конце 2022 г. Заявки на участие подали 18 предприятий. По итогам отбора участниками программы развития стали четыре из них. С каждым было заключено соглашение и предоставлена индивидуальная карта развития.

«По условиям программы «выращивания» вошедшие в нее предприниматели получили от нас правовую, методическую, информационную и организационную поддержку. Из этих компаний в начале июня на конкурентной основе был выбран победитель, с которым и заключен офсетный договор», – сказала начальник Центральной дирекции закупок и снабжения ОАО «РЖД» Ирина Митичкина.

«Заключение офсетного договора с крупнейшим заказчиком – это знаковый этап для МСП-предприятия. Исполнение его условий гарантирует компании стабильный рынок сбыта своей продукции на протяжении длительного периода времени. Одновременно поставщику необходимо будет вложить свои или заемные средства в развитие производства. Это обеспечит необходимое качество предлагаемых товаров и их объем на уровне потребностей Российских железных дорог», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Соответствующие изменения в 223-ФЗ вступили в силу в ноябре 2022 г. Мероприятия по «выращиванию» реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Корпорация МСП» – институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.